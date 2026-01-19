إعلان

لإحباط الإرهاب.. جيش الاحتلال يُطلق عملية أمنية واسعة في الخليل بالضفة الغربية

كتب : مصراوي

07:29 ص 19/01/2026

الجيش الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إطلاق عملية واسعة لإحباط الإرهاب في مدينة الخليل بالضفة الغربية، بمشاركة جهاز الأمن الداخلي الشاباك وقوات الشرطة وقوات حرس الحدود".

قال بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قوات الأمن بقيادة لواء يهودا شرعت بعملية في حي جبل جوهر في الخليل، بهدف إحباط بنى تحتية إرهابية، والقضاء على حيازة وسائل قتالية بشكل غير قانوني، وتعزيز الأمن في المنطقة".

وأضاف المتحدث: "ستستمر العملية عدة أيام، وخلالها ستسمع أصوات انفجارات وسيلاحظ تحرّك مكثف لقوات جيش الدفاع في المنطقة".

واختتم في البيان: "ستواصل قوات الأمن العمل بشكل مبادر لإحباط الإرهاب في أنحاء الضفة الغربية"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في الخليل الخليل الضفة الغربية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لمدة يومين.. بدء حجز شقق ظلال غدًا الثلاثاء
أخبار العقارات

لمدة يومين.. بدء حجز شقق ظلال غدًا الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي سوبر الطائرة 2025-2026
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي سوبر الطائرة 2025-2026
أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
لإحباط الإرهاب.. جيش الاحتلال يُطلق عملية أمنية واسعة في الخليل بالضفة
شئون عربية و دولية

لإحباط الإرهاب.. جيش الاحتلال يُطلق عملية أمنية واسعة في الخليل بالضفة
"ما أجملها" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

"ما أجملها" 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025