لإحباط الإرهاب.. جيش الاحتلال يُطلق عملية أمنية واسعة في الخليل بالضفة



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إطلاق عملية واسعة لإحباط الإرهاب في مدينة الخليل بالضفة الغربية، بمشاركة جهاز الأمن الداخلي الشاباك وقوات الشرطة وقوات حرس الحدود".

قال بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قوات الأمن بقيادة لواء يهودا شرعت بعملية في حي جبل جوهر في الخليل، بهدف إحباط بنى تحتية إرهابية، والقضاء على حيازة وسائل قتالية بشكل غير قانوني، وتعزيز الأمن في المنطقة".

وأضاف المتحدث: "ستستمر العملية عدة أيام، وخلالها ستسمع أصوات انفجارات وسيلاحظ تحرّك مكثف لقوات جيش الدفاع في المنطقة".

واختتم في البيان: "ستواصل قوات الأمن العمل بشكل مبادر لإحباط الإرهاب في أنحاء الضفة الغربية"، وفقا لروسيا اليوم.