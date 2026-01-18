أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن وزارة الحرب الأمريكية أصدرت (البنتاجون) أوامر بنشر نحو 1500 جندي بولاية مينيسوتا، وذلك في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بتفعيل قانون التمرد ردًا على الاضطرابات التي تسود الولاية .

وقالت الصحيفة إن الجنود الذين يستعدون للانتقال للولاية، يتكونون من كتيبتي مشاة ضمن الفرقة المحمولة جوًا الحادية عشرة، والذي يعد صميم عملهم العمليات في الأجواء الباردة .

وأكد مسئولون في الجيش الأمريكي أنه جرى وضع الجنود في حالة تأهب قصوى استعداداً لنشرهم ومباشرة عملهم بالتصدي لأعمال العنف المتصاعده في مينيسوتا .

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم إرسال الجنود فعلياً للولاية، أما أنها سوف تكون "تخطيط احترازي" من قبل السلطات الأمريكية.

وفي هذا السياق أكد البيت الأبيض خلال بيان له، أن البنتاجون يجب أن يكون مستعدًا لأي قرار قد يتخذه الرئيس أو قد لا يتخذه .

وتأتي تلك الخطوات عقب تلويح ترامب بتفعيل قانون التمرد، عقب إشتعال الوقفات الإحتجاجية في ولاية مينيسوتا، حيث أن هذا القانون هو قانون فيدرالي يعود إنشائه إلى عام 1807، وهو أداة تمكن الرئيس الأمريكي من السيطرة على قوات الحرس الوطني التابعة للولايات أو نشر قوات عسكرية عاملة داخل الولايات ردًا على أي تمرد .

ولم يستخدم قانون التمرد في الولايات المتحدة غير مرة واحدة عام 1992 من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب حيث استعان بالجيش خلال اضطرابات لوس أنجلوس وقت ذاك.