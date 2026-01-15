إعلان

السفارة الأمريكية في قطر تنصح موظفيها بتوخي الحذر والحد من التنقل

كتب : مصراوي

02:00 ص 15/01/2026

دولة قطر

وكالات

نصحت السفارة الأمريكية في قطر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موظفيها بتوخي مزيد من الحذر والحد من التنقل غير الضروري إلى قاعدة العديد الجوية، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن موقع "فلايت ردار "24، أكد أن 6 طائرات عسكرية أمريكية أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر.

وقال الموقع المتخصص في تتبع الطائرات، الأربعاء،: "إنه تصدر قائمة رحلاتنا الأكثر تتبعًا في الوقت الحالي، أن ست طائرات KC-135 تابعة للقوات الجوية الأمريكية تغادر قاعدة العديد القطرية".

أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، بان الطائرات الأمريكية أقلعت للتزويد بالوقود من قاعدة العديد الجوية في قطر.

دولة قطر السفارة الأمريكية في قطر أمريكا قطر موظفي السفارة الأمريكية في قطر

