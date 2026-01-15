إعلان

مسؤولان أمريكيان: محادثات مع إسرائيل بشأن العفو عن حركة حماس

كتب : مصراوي

01:47 ص 15/01/2026

إسرائيل وحماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

كشف مسؤولان أمريكيان، اليوم الخميس، أن إسرائيل لا تزال متشككة حيال نزع سلاح حركة حماس، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة دخول اتفاق غزة مرحلته الثانية.

وأشار المسؤولان للصحفيين، إلى محادثات مع حماس بشأن نزع سلاحها، كما أكدا أن الولايات المتحدة ستجري محادثات مع إسرائيل بشأن برنامج العفو الذي يمكن تقديمه للحركة.

وشددا على أنه من الصعب الاعتقاد أن حماس ستتخلى عن السلاح.

من جهة أخرى، قال المسؤولان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختار بنفسه أعضاء مجلس السلام، الذي سيلعب دورا رئيسيا في إدارة قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم إرسال دعوات للمشاركة في المجلس، الأربعاء.

وأوضح المسؤولان، أنه يوجد ‌العديد ⁠من البلدان المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في ‌غزة، وسنعلن عنها ‌في الوقت ⁠المناسب.

كانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطتها لإنهاء حرب غزة، في الوقت الذي لا تزال فيه عناصر أساسية من المرحلة الأولى، بما في ذلك الوقف التام لإطلاق النار، غير مكتملة.

وتعرضت المرحلة الأولى من خطة ترامب لسلسلة من العقبات، مثل الغارات الإسرائيلية على غزة التي استهدفت مئات الأشخاص، وعدم إعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي حتى الآن، وتأخير إسرائيل إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وبالمضي قدما في المرحلة الثانية، سيتعين على الولايات المتحدة وشركائها في الوساطة مواجهة تحديات أكثر تعقيدا، تتمثل في نزع سلاح حماس، التي ترفض ذلك، ونشر قوة حفظ سلام دولية.

في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية، إذ قال إنها تؤسس إدارة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين في غزة، وتطلق عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار.

ذكر بيان مشترك للوسطاء، أن اللجنة الفلسطينية ستضم 15 عضوا، وسيرأسها علي شعث، وهو نائب وزير سابق في السلطة الفلسطينية، وكان مسؤولا عن تطوير المناطق الصناعية، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل وحماس مفاوصات بين إسرائيل وحماس حماس إسرائيل حركة حماس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رغم مسكنات ترامب.. استعدادات واشنطن لشن ضربة عسكرية ضد إيران لم تتوقف
شئون عربية و دولية

رغم مسكنات ترامب.. استعدادات واشنطن لشن ضربة عسكرية ضد إيران لم تتوقف
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

زوجة محمد النني الثانية تحتفل بصعود منتخب المغرب لنهائي كأس الأمم الأفريقية
"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان