مسؤولان أمريكيان: محادثات مع إسرائيل بشأن العفو عن حركة حماس



وكالات

كشف مسؤولان أمريكيان، اليوم الخميس، أن إسرائيل لا تزال متشككة حيال نزع سلاح حركة حماس، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة دخول اتفاق غزة مرحلته الثانية.

وأشار المسؤولان للصحفيين، إلى محادثات مع حماس بشأن نزع سلاحها، كما أكدا أن الولايات المتحدة ستجري محادثات مع إسرائيل بشأن برنامج العفو الذي يمكن تقديمه للحركة.

وشددا على أنه من الصعب الاعتقاد أن حماس ستتخلى عن السلاح.

من جهة أخرى، قال المسؤولان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختار بنفسه أعضاء مجلس السلام، الذي سيلعب دورا رئيسيا في إدارة قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم إرسال دعوات للمشاركة في المجلس، الأربعاء.

وأوضح المسؤولان، أنه يوجد ‌العديد ⁠من البلدان المشاركة في قوة الاستقرار الدولية في ‌غزة، وسنعلن عنها ‌في الوقت ⁠المناسب.

كانت الولايات المتحدة أعلنت، الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطتها لإنهاء حرب غزة، في الوقت الذي لا تزال فيه عناصر أساسية من المرحلة الأولى، بما في ذلك الوقف التام لإطلاق النار، غير مكتملة.

وتعرضت المرحلة الأولى من خطة ترامب لسلسلة من العقبات، مثل الغارات الإسرائيلية على غزة التي استهدفت مئات الأشخاص، وعدم إعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي حتى الآن، وتأخير إسرائيل إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وبالمضي قدما في المرحلة الثانية، سيتعين على الولايات المتحدة وشركائها في الوساطة مواجهة تحديات أكثر تعقيدا، تتمثل في نزع سلاح حماس، التي ترفض ذلك، ونشر قوة حفظ سلام دولية.

في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية، إذ قال إنها تؤسس إدارة انتقالية من التكنوقراط الفلسطينيين في غزة، وتطلق عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار.

ذكر بيان مشترك للوسطاء، أن اللجنة الفلسطينية ستضم 15 عضوا، وسيرأسها علي شعث، وهو نائب وزير سابق في السلطة الفلسطينية، وكان مسؤولا عن تطوير المناطق الصناعية، وفقا لسكاي نيوز.