الشرع: التحرير هو أول رد حقيقي على المظالم التي تعرض لها أكراد سوريا على يد النظام البائد

كتب : مصراوي

09:29 م 14/01/2026

الرئيس السوري أحمد الشرع

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن التحرير هو أول رد حقيقي على المظالم التي تعرض لها أكراد سوريا على يد النظام البائد.

وأضاف الشرع في تصريحات نقلتها الإخبارية السورية، اليوم الأربعاء، أن تنظيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" هاجمت الجيش السوري في حلب وحاولت عرقلة معركة التحرير ثم التوسع إلى مناطق استراتيجية بالمدينة.

وأكد الشرع، أن المكون الكردي مندمج مع الحالة السورية ونريد مشاركة الأكراد في الجيش والأمن والبرلمان لكن تنظيم قسد يريد حرمانهم من فرص التنمية.

أحمد الشرع الرئيس السوري أكراد سوريا سوريا الجيش السوري قوات سوريا الديمقراطية

