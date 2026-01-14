إعلان

اتهام صادم لترامب بـ"حماية المتحرشين بالأطفال".. والرئيس يرد بحركة بذيئة بإصبعه |فيديو

كتب : مصراوي

03:27 م 14/01/2026
قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بجولة في مصنع فورد F-150 ضمن نادي ديترويت الاقتصادي قبل إلقاء خطابه، حيث وقع حادث مفاجئ مع أحد العمال.

أثناء تجول ترامب في المصنع، بدأ العامل بالصراخ في وجهه، ويبدو أن عبارته تضمنت عبارة "حامي المتحرشين بالأطفال"، في إشارة واضحة إلى علاقة ترامب بالراحل جيفري إبستين، المتهم بالتحرش بالأطفال، وإلى البطء في إصدار وزارة العدل للملفات المتعلقة بإبستين، وذلك وفق ما ذكره موقع ((TMZ الأمريكي.

ورد الرئيس بطريقة غاضبة، قائلاً بصوت مرتفع "تباً لك"، قبل أن يؤدي حركة بذيئة بإصبعه الأوسط تجاه العامل.

وفي تعليق له، صرح مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، للموقع بقوله: "كان هناك شخص مجنون يصرخ بكلمات بذيئة في نوبة غضب شديدة، وقد قدم الرئيس رداً مناسباً لا لبس فيه."

ترامب حماية المتحرشين بالأطفال مصنع فورد F-150

