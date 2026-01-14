إعلان

طائرة نتنياهو تغادر إسرائيل وسط تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران.. ماذا يحدث؟

كتب : محمد جعفر

01:35 م 14/01/2026

نتنياهو

رصدت خدمات تتبّع حركة الطيران عبر موقع "فلايت رادار 24"، إقلاع طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعروفة باسم "جناح صهيون"، اليوم، من مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، متجهة نحو وجهة غير معروفة، دون الكشف عن تفاصيل رسمية حول مسارها النهائي.

ووفقًا لبيانات الموقع، تحمل الطائرة الرمز IAF001، وهي طائرة حكومية إسرائيلية من طراز بوينغ 767، حيث أُدرجت وجهتها على أنها "غير متاحة(N/A)"، في وقت أظهر فيه التتبع الجوي تحليقها فوق البحر المتوسط (شرق قبرص تقريباً).

ويأتي رصد الرحلة في ظل غياب أي إعلان رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن أسباب الإقلاع أو الوجهة المقصودة، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الرحلة وتوقيتها، في الوقت ذاته التي تشهد فيه المنطقة تصاعد للأحداث وسط الحديث عن احتمالية شن أمريكا هجمات عسكرية على إيران.

download

وفي سياق متصل، قال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة رويترز إنه تم نصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء الأربعاء.

تُعدّ قاعدة العديد أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، وتضمّ نحو 10 آلاف جندي، وقبل الغارات الجوية الأمريكية على إيران في يونيو، تمّ نقل بعض الأفراد من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

نتنياهو أمريكا إيران

