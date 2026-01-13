إعلان

احتجاجًا على غياب الخدمات.. سودانيون يغلقون معبر الحداربة الحدودي مع مصر (فيديو)

كتب : مصراوي

04:48 م 13/01/2026

سودانيون يغلقون معبر الحداربة الحدودي مع مصر

وكالات

أقدم سكان محليون في ولاية البحر الأحمر بالسودان على إغلاق معبر الحداربة الحدودي، احتجاجًا على ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية في مناطقهم، بحسب ما أفاد به مشاركون في التحرك الاحتجاجي.

وأوضح المحتجون في مقطع فيديو نشرته قناة الحدث السوداني، أن هذه الخطوة جاءت عقب تكرار مطالباتهم بتحسين الأوضاع الخدمية دون أن تلقى استجابة من الجهات المعنية، لافتين إلى أن المناطق المحيطة بالمعبر تعاني نقصًا حادًا في الخدمات الضرورية، رغم الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية التي يتمتع بها المعبر.

وأشار المشاركون إلى أن تعليق الحركة في المعبر يهدف إلى تسليط الضوء على مطالب مرتبطة بالتنمية وتحسين البنية التحتية، مؤكدين أن استمرار تردي الأوضاع الخدمية دفعهم إلى اتخاذ قرار الإغلاق كوسيلة ضغط.

ويُعد معبر الحداربة أحد المنافذ البرية الرئيسية التي تربط السودان بمصر، ويؤدي توقفه إلى تعطيل حركة العبور والتبادل التجاري بين البلدين، الأمر الذي يضع الجهات المختصة أمام مسؤولية التعامل مع التطورات وفتح قنوات تواصل مع المحتجين لمعالجة مطالبهم.

سودانيون يغلقون معبر الحداربة معبر الحداربة الحدودي مع مصر ولاية البحر الأحمر بالسودان إغلاق معبر الحداربة الحدودي

