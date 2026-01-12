رقم قياسي.. أمريكا: ألغينا أكثر من 100 ألف تأشيرة منذ تولي ترامب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه العام الماضي، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، في الوقت الذي تواصل فيه إدارته سياستها المتشددة في مجال الهجرة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في منشور لها على موقع (إكس) أنها ألغت حتى الآن أكثر من 100 ألف تأشيرة، من بينها نحو 8 آلاف تأشيرة دراسية و2500 تأشيرة متخصصة لأفراد سبق لهم التعامل مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية بسبب أنشطة إجرامية، مضيفًة: "سنواصل ترحيل هؤلاء المجرمين حفاظاً على أمن أمريكا".

أوضح تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة أطلقت أيضاً مركزاً للتدقيق المستمر يهدف إلى ضمان "امتثال جميع الرعايا الأجانب الموجودين على الأراضي الأمريكية لقوانيننا - وإلغاء تأشيرات أولئك الذين يشكلون تهديداً للمواطنين الأمريكيين بسرعة".

يعكس حجم عمليات إلغاء التأشيرات حملة التضييق الواسعة على الهجرة التي بدأت مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، حيث تم ترحيل عدد غير مسبوق من المهاجرين، بمن فيهم بعض حاملي التأشيرات السارية، كما تبنت الإدارة سياسة أكثر صرامة في منح التأشيرات، مع تشديد التدقيق في حسابات التواصل الاجتماعي وتوسيع نطاق الفحص.