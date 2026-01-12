إعلان

أثناء عودته من عطلة نهاية الأسبوع.. جسم غامض يغير مسار موكب عودة ترامب لـ واشنطن

كتب : مصراوي

05:33 ص 12/01/2026 تعديل في 09:53 ص

موكب ترامب

وكالات

أدى اكتشاف جسم غريب مجهول إلى تغيير مسار موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء عودته من عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا إلى البيت الأبيض في واشنطن.

أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن اكتشاف الخدمة السرية الأمريكية لجسم مشبوه أثناء عمليات التفتيش المسبقة في مطار بالم بيتش الدولي "PBI" بفلوريدا قبل عودة الرئيس دونالد ترامب إلى واشنطن.

أدى ذلك إلى إجراء تحقيق إضافي، مما استلزم تعديل مسار موكب الرئيس لأسباب أمنية.

وقد وقع الحادث يوم الأحد 11 يناير 2026، أثناء مغادرة ترامب نادي مار إيه لاجو، حيث غير الموكب مساره ليصل إلى المطار في غضون 10 دقائق.​

وتم اكتشاف الجسم المشبوه خلال التمشيط الأمني الروتيني قبل وصول الموكب الرئاسي إلى المطار.

ولم يحدد البيت الأبيض طبيعة الجسم بالتفصيل، لكن الإجراءات شملت تحقيقا ميدانيا فوريا وتغييرا في المسار لضمان السلامة.​

وغادر الرئيس ترامب فلوريدا حوالي الساعة 20:06 مساء، وكان التعديل جزءا من الإجراءات القياسية للخدمة السرية.

ولم يبلغ عن أي تهديد مباشر أو إصابات، وعاد ترامب إلى واشنطن دون تأخير كبير، وفقا لروسيا اليوم.​

موكب ترامب واشنطن ترامب تغير مسار موكب ترامب جسم غامض

فيديو قد يعجبك



