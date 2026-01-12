

وكالات

أصيب شخصان على الأقل، بعد أن صدم سائق شاحنة تابعة لشركة "يو-هول"، حشدًا من المتظاهرين خلال احتجاج مناهض للنظام الإيراني في لوس أنجلوس فجر اليوم الإثنين، وفقًا لما ذكرته السلطات ومسؤولو الإطفاء.

كان المئات يتظاهرون في ويستوود، أحد أحياء لوس أنجلوس، دعمًا للمحتجين الإيرانيين عندما اقتحمت شاحنة "يو-هول" للنقل الحشد، حسبما أفادت قنوات تلفزة محلية.

ووصفت محطات التلفزيون المحلية المشهد بالفوضوي، إذ أحاطت مجموعة كبيرة من الناس بالشاحنة.

وأكدت إدارة شرطة لوس أنجلوس، أن شاحنة تابعة لشركة "يو-هول" دهست مجموعة من المتظاهرين بعد ظهر اليوم.

وأضافت: "ما زلنا نجمع المعلومات، ولا نملك حتى الآن حصيلة دقيقة لعدد المصابين".

أفادت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، أنه تم فحص شخصين في موقع الحادث، لكنهما رفضا نقلهما إلى المستشفى.

ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى، إذ كانت الحشود تتفرق طواعيةً حوالي الساعة 4:43 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقًا لإدارة الإطفاء.

كانت إدارة الإطفاء قد ذكرت في وقت سابق أن حجم الحشود كان يؤخر وصول فرق الإنقاذ.

ويعيش بالولايات المتحدة عدد كبير من الإيرانيين المعارضين للنظام الحالي، وفقا للغد.