التلفزيون الإيراني: استدعاء السفير البريطاني احتجاجًا على الهجوم على السفارة الإيرانية في لندن

كتب : مصراوي

12:54 ص 12/01/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

وكالات

أفاد التلفزيون الإيراني، بأن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير البريطاني لدى طهران، احتجاجًا على ما وصفته بهجوم شنته عناصر معادية على مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن هذا الاستدعاء جاء على خلفية سماح السلطات البريطانية لمتظاهر بإزالة العلم الإيراني من على مبنى السفارة.

الهجوم على السفارة الإيرانية في لندن

واعتبرت الخارجية، أن الهجوم على السفارة الإيرانية في لندن، يعد انتهاكًا للأعراف والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة المضيفة بحماية البعثات الدبلوماسية وضمان أمنها.

السفير البريطاني إيران الخارجية الإيرانية

