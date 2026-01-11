إصابة 4 أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات على فورونيج الروسية



وكالات

قال حاكم منطقة فورونيج الروسية، إن أوكرانيا نفَّذت هجومًا بالمُسيَّرات خلال الليل مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالعديد من المباني في مدينة فورونيج بجنوب روسيا.

وقال الحاكم، ألكسندر جوسيف، إن منشأة لخدمات الطوارئ و7 مبانٍ سكنية و6 منازل تضرَّرت نتيجة للهجوم.

وتقول أوكرانيا، إنها تقصف أهدافًا داخل روسيا في إطار الحرب التي شنتها موسكو قبل نحو 4 سنوات وذلك لعرقلة المجهود الحربي للكرملين وردًّا على الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن والبنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة.

وأطلقت روسيا، الجمعة، صاروخًا فرط صوتي على موقع في أوكرانيا بالقرب من بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في ضربة وصفها حلفاء كييف الأوروبيون بأنها محاولة لردعهم عن مواصلة دعم أوكرانيا.

والخميس، ذكر حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، أن 24 شخصا لقوا حتفهم، فيما أُصيب 50 آخرين، إثر هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة على فندق ومقهى في المقاطعة، وفقا للغد.