إعلان

إصابة 4 أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات على فورونيج الروسية

كتب : مصراوي

07:47 ص 11/01/2026

هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال حاكم منطقة فورونيج الروسية، إن أوكرانيا نفَّذت هجومًا بالمُسيَّرات خلال الليل مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالعديد من المباني في مدينة فورونيج بجنوب روسيا.

وقال الحاكم، ألكسندر جوسيف، إن منشأة لخدمات الطوارئ و7 مبانٍ سكنية و6 منازل تضرَّرت نتيجة للهجوم.

وتقول أوكرانيا، إنها تقصف أهدافًا داخل روسيا في إطار الحرب التي شنتها موسكو قبل نحو 4 سنوات وذلك لعرقلة المجهود الحربي للكرملين وردًّا على الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن والبنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة.

وأطلقت روسيا، الجمعة، صاروخًا فرط صوتي على موقع في أوكرانيا بالقرب من بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في ضربة وصفها حلفاء كييف الأوروبيون بأنها محاولة لردعهم عن مواصلة دعم أوكرانيا.

والخميس، ذكر حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، أن 24 شخصا لقوا حتفهم، فيما أُصيب 50 آخرين، إثر هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة على فندق ومقهى في المقاطعة، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم أوكراني بالمسيرات أوكرانيا روسيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر استخدام ورق الألومنيوم بهذه الطريقة.. يهدد صحتك

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
أخبار مصر

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
أول تعليق من فرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مصراوي ستوري

أول تعليق من فرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟