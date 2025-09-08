إعلان

بطائرات مسيّرة.. الحوثيون يعلنون استهداف 3 مواقع في إسرائيل

06:40 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

أرشيفية

وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية، يحيي سريع، أن سلاح الجو المسيّر نفذ لليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية في فلسطين المحتلة بـ 3 طائرات مسيّرة.

وقال المتحدث العسكري، في بيان له اليوم الاثنين، إن "العملية استهدفت مطار اللد في يافا ومطار رامون في أم الرشراش وهدفا حساسا في "ديمونة" بفلسطين المحتلة وحققت أهدافها بنجاح"

ومن جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في منطقة صحراء الخليل والبحر الميت، للتحذير من تسلل مسيرة دقيقة في الأجواء الإسرائيلية.

وقالت يسرائيل هيوم، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت قرار اليوم الإثنين، بإغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون، عقب تسلل المسيرة.

