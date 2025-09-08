إعلان

بعد عملية إطلاق النار.. إغلاق مداخل القدس وقادة الاحتلال يقيمون الوضع

11:38 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

الجيش الإسرائيلي

background

وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، باجتماع بين قادة في الجيش والشرطة لتقييم الوضع بعد إطلاق النار في القدس.

وقالت إذاعة الجيش، إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت مداخل مدينة القدس عقب عملية إطلاق النار.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بوقوع 4 قتلى و15 مصابا في موقع إطلاق النار شمال القدس.

من جهتها قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن 4 قتلى و15 مصابا بينهم 7 بجروح خطيرة في موقع إطلاق النار شمال القدس.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، أن التحقيق يشير إلى أن منفذي هجوم القدس صعدا إلى حافلة ونفذا إطلاق النار.

وقال الشاباك، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن منفذي إطلاق النار الاثنين من القدس الشرقية.

الجيش الإسرائيلي القدس إسرائيل
