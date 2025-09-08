

وكالات

أكدت مصادر مطلعة على سير المفاوضات، أن الاقتراح المقدم إلى حماس الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتضمن ضمانات بعدم قيام إسرائيل بتجديد إطلاق النار ما دامت المحادثات جارية.

قالت المصادر، إن الخطة المطروحة تنص على أن الجيش الإسرائيلي لن يبقى في مواقعه الحالية إذا جرى تنفيذ بنودها، وأنه من الممكن "إعادة تنظيم" هذه القوات خلال فترة المفاوضات، وذلك بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت أن الاتفاق المزمع يشمل كذلك إطلاق سراح الرهائن كجزء أساسي من بنوده، في إطار مسار متكامل لإنهاء القتال وتهيئة الأرضية للتسوية.

تأتي هذه التطورات في ظل جهود دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة وعدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين، في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر بين إسرائيل وحركة "حماس".

وينظر إلى الضمانات بعدم تجدد القتال خلال المحادثات على أنها خطوة أساسية لتهيئة أجواء تفاوضية أكثر استقرارا، خصوصا في ظل استمرار الخلافات حول قضايا جوهرية مثل مستقبل غزة، وضمانات الأمن لإسرائيل، ورفع الحصار المفروض على القطاع، وفقا لروسيا اليوم.