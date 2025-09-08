إعلان

اليوم.. الرئيس الروسي يشارك في قمة "بريكس" عبر الإنترنت

02:43 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

background

وكالات

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في القمة الاستثنائية لمجموعة "بريكس" التي ستعقد عبر الانترنت بمبادرة من رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

كما تم تأكيد مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في القمة.

وسيمثل الهند وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار، وفقا لروسيا اليوم.

وستُخصص القمة لمناقشة التهديدات التي يتعرض لها النظام العالمي متعدد الأقطاب، والرد المشترك للمجموعة على الرسوم الجمركية والعقوبات الأمريكية.

