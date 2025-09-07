حماس تعلن إيقاع آليات الاحتلال الإسرائيلي في حقل ألغام بحي الزيتون

وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، إيقاع آليات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في حقل ألغام بحي الزيتون جنوبي غزة.

وخلال تصريحات عبر صفحتها الراسمية، على "تليجرام"، قالت إنه "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا إيقاع عدد من آليات العدو في حقل ألغام معد مسبقًا في محيط مسجد الصديقين شرقي حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 31 أغسطس الماضي".

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية عنيفة استهدف خلالها برج الرؤيا في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وكان أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تحذيرا لسكان عمارة الرؤيا والخيام المجاورة لها في مدينة غزة بمغادرتها فورا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيهاجم المبنى في وقت قريب نظرا لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره، وفق زعمه.

وكتب المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "إنذار عاجل ومتكرر إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية".

وأضاف أدرعي: "سيهاجم جيش الاحتلال المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره"، منوها إلى أن "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي خانيونس".