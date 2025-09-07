الدفاع المدني بغزة: اليوم من أصعب أيام الحرب

وكالات

قالت سلطات الدفاع المدني بغزة، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 50 بناية بشكل كلي وألحق ضررا جزئيا بـ 100 بناية في مدينة غزة.

وأوضح الدفاع المدني بغزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بنايات محاطة بخيام نازحين ما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة، مؤكدا أن طواقمه أُنهكت بفعل كثافة الاستهداف وأن اليوم من أصعب أيام الحرب.

وطالب الدفاع المدني بغزة، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف المجازر المتواصلة في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية عنيفة استهدف خلالها برج الرؤيا في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وكان أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تحذيرا لسكان عمارة الرؤيا والخيام المجاورة لها في مدينة غزة بمغادرتها فورا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيهاجم المبنى في وقت قريب نظرا لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره، وفق زعمه.

وكتب المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "إنذار عاجل ومتكرر إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية".

وأضاف أدرعي: "سيهاجم جيش الاحتلال المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره"، منوها إلى أن "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي خانيونس".