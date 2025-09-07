إعلان

لبيد يهاجم حكومة نتنياهو: تفضل تدمير أبراج غزة بدلًا من إعادة الأسرى

01:13 م الأحد 07 سبتمبر 2025

يائير لبيد

وكالات

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد حكومة نتنياهو، متهمًا إياها بتجاهل فرص إعادة الأسرى لدى حركة حماس.

وقال لبيد في تصريحات صحفية، إن "هناك صفقة على الطاولة يؤكد فريق المفاوضات ورئيس الأركان ضرورة تنفيذها"، مشيرًا إلى أن الصفقة قد تكون كاملة أو جزئية، وأن حماس أبلغت الوسطاء استعدادها لكلا الخيارين.

وأضاف لبيد: "الحكومة لا تحاول إعادة أبنائنا، بل تفضّل تدمير أبراج غزة على استعادة الأسرى".

وفي السياق ذاته، أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن مسؤولين أمنيين قالوا لذوي الأسرى الإسرائيليين إن قرار توسيع عملية غزة مخالف لموقف الجيش، مشددين على ضرورة الموافقة على مقترح الصفقة الموجود على الطاولة.

