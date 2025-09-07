

وكالات

قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إن تسوية النزاع الأوكراني قريبة بفضل الحوار بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا.

كتب دميترييف على صفحته الشخصية على موقع "إكس" معلقا على منشور السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول: "السلام قريب بفضل الحوار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ولفت إلى أن محاولات الضغط على موسكو بالعقوبات فشلت، مشيرا إلى أن النزاع الأوكراني يمكن حله من خلال الحوار والاحترام والتفاهم المتبادل.

وأكد دميترييف في منشور سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة.

يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ناقشا خلال لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس الماضي سبل تسوية النزاع الأوكراني، حيث وصف كلا الزعيمين الاجتماع بالإيجابي، وفقا لروسيا اليوم.