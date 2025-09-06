وكالات

أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن أبراج غزة تخضع للرقابة ولا يسمح بدخولها إلا للمدنيين فقط، ردًا على مزاعم الاحتلال أن مقاتلي حركة حماس يستخدمون الأبراج المستهدفة.

وشدد المكتب الحكومي، على أن مزاعم الاحتلال لاستهداف أبراج غزة جزء من سياسة التضليل لدفع السكان للنزوح قسرًا.

وقبل قليل، قصف الطيران الإسرائيلي بصواريخ ثقيلة برجًا سكنيًا من 15 طابقًا غرب مدينة غزة.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بـ "تدمير طائرات الاحتلال الحربية برج السوسي السكني المقابل لمقر الأمم المتحدة في شارع الصناعة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة".

كما أمر الجيش الإسرائيلي سكان عمارة الرؤيا والخيام المجاورة لها في مدينة غزة بالإخلاء فورًا تمهيدًا لقصف المبنى بذريعة وجود بنى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فيه أو بجانبه.

وكان جيش الاحتلال قصف أمس برج المشتهى في مدينة غزة مما أدى إلى تدميره بالكامل.









