زيلينسكي يتحدى بوتين ويرفض التفاوض في موسكو

وكالات

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو والتفاوض على تسوية سياسية، مؤكدًا أن بلاده تتعرض يوميًا للقصف الصاروخي ولا يمكنه الذهاب إلى "عاصمة الإرهابي".

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة آيه بي سي نيوز الأميركية، وفق ما نقلته سكاي نيوز، إن بوتين يمكنه القدوم إلى كييف بدلًا من طرح مقترحات وصفها بأنها تهدف إلى تأجيل أي لقاء فعلي.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن موسكو تمارس "ألاعيب مع الولايات المتحدة"، مشددًا على أن أي اقتراح غير قابل للتنفيذ في ظل استمرار الحرب لن يكون مقبولًا لا منه ولا من الآخرين.