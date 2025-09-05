الصحة العالمية تنهي حالة الطوارئ الدولية لمرض جدري القرود

وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، أن مرض جدري القرود (إمبوكس) المعدي، الذي ينتشر بشكل خاص في قارة أفريقيا، لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

وقالت الصحة العالمية، خلال بيان لها الجمعة، إن رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رفع هذا الوضع عقب الاجتماع ربع السنوي الذي عقدته أمس لجنة الطوارئ التابعة لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة بشأن تفشي مرض مبوكس.

وقال الدكتور غيبريسوس في مؤتمر صحفي إنه قبل نصيحتهم برفع PHEIC، مضيفًا أن "هذا القرار يستند إلى انخفاض مستمر في حالات الإصابة والوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي بلدان أخرى متضررة، بما في ذلك بوروندي وسيراليون وأوغندا".

وأوضح غيبريسوس"أن رفع إعلان الطوارئ لا يعني أن التهديد قد انتهى، ولا أن استجابتنا ستتوقف".