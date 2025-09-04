إعلان

تحليل لقاء بن سلمان وبن زايد يثير تفاعلا في السعودية

12:35 م الخميس 04 سبتمبر 2025

لقاء بن سلمان وبن زايد

وكالات

انتشرت مقاطع فيديو وصور للقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل النشطاء مع تحليلات لها.

وشارك نشطاء مقاطع فيديو للحظات استقبال ولي العهد السعودي الرئيس الإماراتي في مطار الرياض الدولي، يوم أمس الأربعاء، حيث ناقشا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كذلك، بحث الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وضم الوفد الإماراتي، نائب حاكم أبو ظبي مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد، ومستشار رئيس الدولة الشيخ محمد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار، أحمد بن مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، وسفير الإمارات لدى السعودية الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

فيما حضر من الجانب السعودي إلى جانب بن سلمان، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

