تحليل لقاء بن سلمان وبن زايد يثير تفاعلا في السعودية

انتشرت مقاطع فيديو وصور للقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل النشطاء مع تحليلات لها.

صورة عن ألف كلمة،صورة تسم كبد كل خبيث ، غادر سمو الشيخ محمد بن زايد #الرياض وكان في وداعه سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

زيارة قصيرة أدخلت كل معرفات الخبث جحورهم فإن رأيت رأس خبيث يرفع فعليك دعسه ، حفظ الله الخليج وأدام عزه واستقراره وألفته وأذل الله كل خبيث صاحب فتنة pic.twitter.com/1lcWedQShY — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) September 3, 2025

وشارك نشطاء مقاطع فيديو للحظات استقبال ولي العهد السعودي الرئيس الإماراتي في مطار الرياض الدولي، يوم أمس الأربعاء، حيث ناقشا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

لا يوجد هناك بروتوكولات بين خوان شما ونورة

سلام واستقبال أخ لأخيه بحفاوة وأحضان خليجية ..

هكذا هم القادة دائماً بين السعودية والإمارات ..

لا يعترفون سوى بالمحبة والانتماء والمخوة بينهم

لأن #السعودي_إماراتي_والإماراتي_سعودي#محمد_بن_سلمان #محمد_بن_زايد pic.twitter.com/FA0IQrTm7o — ‏ محمد سعيد النهدي (@mohd_s3eed) September 3, 2025

كذلك، بحث الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

صورة من باب ماجاء في فضل التنكيد على أعداء أمتنا .

كلما بُني بنيان من الوهم أتت الحقيقة لتهدمه كلمح البصر . المحمدان في صورة وما أجملها من صورة في عيون الكرام وما أثقلها على أعداء خليجنا .

حفظ الله سمو الأمير محمد بن سلمان وحفظ الله الشيخ محمد بن زايد #صورة_اليوم pic.twitter.com/mEq0Dl9ZAv — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) September 3, 2025

وضم الوفد الإماراتي، نائب حاكم أبو ظبي مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد، ومستشار رئيس الدولة الشيخ محمد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار، أحمد بن مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، وسفير الإمارات لدى السعودية الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للتعاون الاستراتيجي. حيث يجمع الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان رؤية مشتركة تجمع الحكمة والعزم لتقود المنطقة نحو الاستقرار والتنمية وتعكس قوة التضامن العربي. pic.twitter.com/nT479vj5pV — جابر محمد (@gaber00971) September 3, 2025

فيما حضر من الجانب السعودي إلى جانب بن سلمان، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.