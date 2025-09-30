رئيس الوزراء الإيطالية: أسطول الصمود قد يصبح أداة لتأجيج الحرب بغزة

وكالات

دعت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، نشطاء أسطول الصمود العالمي المتوجه لغزة، إلى التوقف وقبول أحد المقترحات المطروحة لإيصال المساعدات للقطاع.

وفي منشور على حسابها بمنصة "إكس"، كتبت ميلوني: "مع خطة السلام في الشرق الأوسط التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، انفتح أخيرا أمل في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ومعاناة المدنيين الفلسطينيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة. توازنٌ هشٌّ، قد يُفضّل الكثيرون تفجيره".

وأضافت ميلوني: "أخشى أن تُقدّم محاولة الأسطول لكسر الحصار البحري الإسرائيلي ذريعةً لذلك. ولهذا السبب أيضًا، أعتقد أن على الأسطول التوقف الآن وقبول أحد المقترحات المختلفة المطروحة لإيصال المساعدات بأمان. أي خيار آخر يُخاطر بالتحول إلى أداة لمنع السلام وتأجيج الصراع، وبالتالي ضرب سكان غزة تحديدا، أولئك الذين يُقال إنهم يريدون إغاثتهم. لقد حان وقت الجدية والمسؤولية".

قال منظمو أسطول الصمود العالمي المتوجه إلى غزة، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية والإيطالية أبلغته أن الفرقاطة المرافقة للأسطول ستطلب من المشاركين العودة للشاطئ.

وأكد المنظمون، أن ما تقوم به إيطاليا ليس حماية بل تخريب ومحاولة لإفشال المهمة، مضيفا أن "إيطاليا تتصرف كأداة بيد إسرائيل بدلا من حماية المتطوعين".

وأشار منظمو أسطول الصمود، إلى أن المشاركين على علم كامل بالمخاطر ولن يتراجعوا عن كسر الحصار.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان، إن فرقاطتها الحربية ستتوقف عن مرافقة أسطول الصمود الدولي بمجرد وصوله إلى مسافة 150 ميلا بحريا من شواطئ غزة.

وذكرت الدفاع الإيطالية، أن الفرقاطة ستصدر تحذيرين للناشطين على متن سفن أسطول الصمود، قبيل وصوله المسافة المحددة من شواطئ غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة الإيطالية باسم أسطول الصمود ماريا إيلينا ديليا، إن النشطاء على متن سفن الأسطول تلقوا إخطارا بخطط الحكومة الإيطالية لوقف السفينة الحربية المرافقة وإعادتها لتجنب "حادث دبلوماسي مع إسرائيل".

ويتكون أسطول الصمود العالمي، من أكثر من 40 قاربا مدنيا يجمل برلمانيين ومحامين ونشطاء بما في ذلك الناشطة السويدية جريتا ثونبرج التي احتجزتها قوات الاحتلال الإسرائيلي سابقا على متن السفينة "مادلين".