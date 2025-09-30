مقتل عائلة من 4 أفراد جراء هجوم بطائرات مسيرة في منطقة سومي الأوكرانية

كييف- (د ب أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، مقتل عائلة مكونة من أربعة أفراد جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا.

وقال الحاكم العسكري، أوليه هريهوروف، عبر تطبيق تليجرام إنه تم العثور على جثث الوالدين وطفليهما، اللذين يبلغان من العمر أربع وست سنوات، تحت أنقاض منزلهم في قرية تشيرنيتشينا.

وتعرضت القرية، الواقعة في جنوب منطقة سومي، للقصف خلال هجمات جوية خلال الليل، فيما استمرت صفارات الإنذار من الهجمات الجوية بسبب الطائرات المسيرة الروسية حتى صباح اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء شمال أوكرانيا.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 65 طائرة مسيرة قتالية من طرز مختلفة، تم اعتراض 46 منها، فيما تم تسجيل ضربات في 19 موقعا.

وتقاوم أوكرانيا الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.