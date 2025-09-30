إعلان

أوكرانيا: مقتل وإصابة 970 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

09:55 ص 30/09/2025

الجيش الأوكراني أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و110 آلاف و560 فردا، من بينهم 970 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11222 دبابة، منها 4 دبابات أمس الاثنين، و23291 مركبة قتالية مدرعة، و33311 نظام مدفعية، و1505 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1224 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 427 طائرة حربية، و346 مروحية، و65303 طائرة مسيرة، و3790 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و63241 من المركبات وخزانات الوقود، و3979 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الأوكراني قتلى وجرحى العسكريين الروس الحرب الروسية الأوكرانية القوات المسلحة الأوكرانية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحداث مثيرة بعد فوز الأهلي على الزمالك.. رد فعل زيزو وإمام عاشور ومشادات المدرجات- بث مباشر
فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة