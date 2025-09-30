أوكرانيا: مقتل وإصابة 970 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و110 آلاف و560 فردا، من بينهم 970 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11222 دبابة، منها 4 دبابات أمس الاثنين، و23291 مركبة قتالية مدرعة، و33311 نظام مدفعية، و1505 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1224 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 427 طائرة حربية، و346 مروحية، و65303 طائرة مسيرة، و3790 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و63241 من المركبات وخزانات الوقود، و3979 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل