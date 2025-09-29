بريطانيا: حل الدولتين مهدد بسبب العنف الإسرائيلي وسياسة الاستيطان

وكالات

قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن الدولي، باربرا وودورد، إنه لا يمكن السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن حل الدولتين مهدد بسبب العنف الإسرائيلي وسياسة الاستيطان.

وأشادت وودورد، بجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لإنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط.

ويعقد مجلس الأمن الدولي (يضم المجلس في عضويته 15 عضوا منهم 5 دائمو العضوية يتمتعون بحق النقض "الفيتو")، اليوم الاثنين، اجتماعًا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية.

ويأتي اجتماع مجلس الأمن اليوم في آخر أيام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض قادة ومسؤولي الدول أولوياتهم الوطنية ورؤيتهم للتصدي للتحديات المشتركة.