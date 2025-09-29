فيتنام تجلي الآلاف وتغلق المطارات مع وصول إعصار بوالوي إلى اليابسة



هانوي- (أ ب)

أجلت فيتنام آلاف الأشخاص من الأقاليم الوسطى والشمالية يوم الأحد مع تسارع إعصار بوالوي نحو البلاد، بشكل أسرع من المتوقع ووصوله إلى اليابسة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ووصلت العاصفة إلى اليابسة في مقاطعة ها تينه الساحلية الشمالية وقال خبراء الأرصاد الجوية إنها ستتحرك إلى الداخل قبل أن تضعف بينما تندفع نحو شمال غرب باتجاه المناطق الجبلية في ها تينه ومقاطعة نجيه آن المجاورة.

وقال مسؤولون إن إعصار بوالوي خلف ما لا يقل عن 20 قتيلا في وسط الفلبين منذ يوم الجمعة، معظمهم بسبب الغرق وسقوط الأشجار، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في عدة بلدات ومدن. وأجبر حوالي 23 الف عائلة على الإجلاء إلى أكثر من 1400 مركز إيواء للطوارئ.

وفي فيتنام، كان من المتوقع أن يجلب الإعصار رياحا تصل سرعتها إلى 133 كيلومترا في الساعة (83 ميلا في الساعة) وأمواجا عاتية يزيد ارتفاعها عن متر واحد (2ر3 قدم) وأمطار غزيرة يمكن أن تؤدي إلى فيضانات عارمة وانهيارات أرضية.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 347 ألف عائلة بسبب العاصفة. واقتلعت الرياح القوية أسقف الألواح المعدنية المموجة على طول الطريق السريع وأطاحت بالأعمدة الخرسانية. وفي بلدية فونج نها، على بعد حوالي 45 كيلومترا (28 ميلا) من دونج هوي، وصف السكان "عواصف رهيبة" من الرياح فضلا عن الأمطار الغزيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن مدينة دا نانج تعتزم نقل أكثر من 210 آلاف شخص إلى أماكن أخرى، بينما تستعد مدينة هوي لنقل أكثر من 32 ألفا من سكان المناطق الساحلية إلى مناطق أكثر آمانا.

وقالت هيئة الطيران المدني إن العمليات توقفت في أربعة مطارات ساحلية، بما في ذلك مطار دانانج الدولي مع إعادة جدولة العديد من الرحلات الجوية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار هطول أمطار غزيرة حتى الأول من أكتوبر، مما يزيد من مخاطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في الأقاليم الشمالية والوسطى.

وكان إعصار بوالوي ثاني عاصفة كبيرة تهدد آسيا خلال أسبوع. وكان إعصار راجاسا، وهو أحد أقوى الأعاصير التي ضربت المنطقة منذ سنوات، قد أودى بحياة 28 شخصا على الأقل، في شمال الفلبين وتايوان قبل أن يصل إلى الصين ويتلاشى يوم الخميس الماضي فوق فيتنام.

ويقول الخبراء إن الاحتباس الحراري يجعل العواصف مثل ويفا في يوليو /تموز الماضي أقوى وأكثر رطوبة لأن المحيطات الأكثر دفئا تزود العواصف الاستوائية بمزيد من القوة، مما يؤدي إلى رياح أكثر كثافة وهطول أمطار غزيرة.