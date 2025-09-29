عاصفة بوالوي تودي بحياة ما لا يقل عن 12 شخصا في فيتنام

هانوي- (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الاثنين نقلا عن قطاع الطوارئ أن عاصفة بوالوي أودت بحياة ما لا يقل عن 12 شخصا في فيتنام، كما أدت لفقدان 17 صيادا.

وكانت العاصفة قد وصلت إلى ساحل وسط فيتنام مساء أمس الأحد، مما أدى لهبوب رياح بقوة الإعصار وهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية.

ووصلت عاصفة بوالوي إلى شمال مدينة فينه بإقليم نجي ان.

وقالت السلطات إن العاصفة جلبت فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع جزئي للكهرباء.

وأوقفت أربعة مطارات بوسط البلاد، من بينها مطار دان انج الدولي، أعمالها مؤقتا، في حين تم وضع أكثر من 240 ألف جندي في حالة تأهب من أجل جهود الإنقاذ والإغاثة.

وقبل وصوله إلى فيتنام، ضربت عاصفة بوالوي الفلبين، حيث أودت بحياة ما لا يقل عن 27 شخصا.

واضطر مئات الآلاف من الأشخاص لإخلاء منازلهم بسبب العاصفة، التي وصلت قوتها في بعض الأحيان للإعصار، واجتاحت الجزيرة قبل أن تتوجه غربا فوق بحر الصين الجنوبي.