شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

كتب : مصراوي

03:48 ص 29/09/2025

قصف إسرائيلي

وكالات

أعلن التلفزيون الفلسطيني، اليوم الإثنين، سقوط شهداء وجرحى جراء قصف طائرات إسرائيلية لمحيط برج السعدي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها: إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأحد وحتى منتصف الليل، ارتفعت إلى 50.

ووفق الوكالة فإن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفر عن سقوط 66005 فلسطينيين، وإصابة 168162 آخرين.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني السبت، إن إسرائيل رفضت 73 طلبا أرسلتها منظمات دولية لإنقاذ مصابين فلسطينيين في مدينة غزة، بحسب سكاي نيوز.

