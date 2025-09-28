ترامب: آمل أن نتوصل لاتفاق ينهي حرب غزة خلال لقائي مع نتنياهو غدا

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة حصلت على رد جيد من القادة الإسرائيليين والعرب لخطة السلام المقترحة بشأن غزة.

وأكد ترامب، أن الجميع يريد إبرام الصفقة، معربا عن أمله في إنهائها خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا الاثنين في البيت الأبيض.

وأوضح ترامب، أن المقترح لا يستهدف غزة فقط بل يهدف إلى تحقيق سلام أوسع في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع موقع "أكسيوس"، إن المحادثات بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة "في مراحلها النهائية"، مؤكدا على أن الاتفاق قد يفتح الباب أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب: "لقد اجتمع الجميع من أجل التوصل إلى اتفاق، لكن لا يزال يتعين علينا إنجازه".

وأشاد الرئيس الأمريكي بالعمل مع الدول العربية في ما يخص مسألة إنهاء الحرب في غزة، إذ أن حركة حماس تدعم مواقف تلك الدول لأنها تكن احتراما كبيرا للعالم العربي الذي يريد السلام، مضيفا "إسرائيل أيضا تريد السلام، بيبي (نتنياهو) يريد السلام".

وأوضح ترامب، أن خطته المطروحة لا تهدف فقط إلى إنهاء الحرب في غزة، بل استئناف جهود أوسع نطاقا لتحقيق السلام في المنطقة. وأكمل الرئيس الأمريكي: "إذا نجحنا في ذلك، فسيكون يوما عظيم لإسرائيل والشرق الأوسط، ستكون هذه الفرصة الأولى لتحقيق السلام الحقيقي في المنطقة، لكن علينا إنجاز الاتفاق أولا".

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر في نيويورك الليلة، في محاولة لسد الفجوات المتبقية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وفق مصادر.

وسيلتقي نتنياهو، الرئيس ترامب للمرة الرابعة منذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي، غدا الاثنين في البيت الأبيض.

وصرّح الرئيس الأمريكي لموقع "أكسيوس"، بأن نتنياهو موافق على خطته لإنهاء الحرب.