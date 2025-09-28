وكالات

قال مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد، الأحد، إن من المتوقع أن يلتقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر.

وأوضح رافيد في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن اللقاء المرتقب اليوم \في نيويورك، يأتي في إطار محاولات واشنطن لسد الخلافات المتبقية مع إسرائيل بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وفق ما نقله عن مصدر مطلع.

ومن المقرر، أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي غدا الاثنين في البيت الأبيض، لمناقشة خطة الأخير لإنهاء الحرب في غزة والتي طرحها خلال اجتماعه بعدد من القادة العرب والمسلمين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي.

وفي مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال نتنياهو إنه يعمل مع الإدارة الأمريكية بشأن "خطة لقطاع غزة"، مشيرا إلى أنه سيترك مقاتلي حماس يغادرون القطاع إذا أطلقوا سراح الأسرى وسلموا أسلحتهم.

وأكد نتنياهو، أن الخطة التي تبحث مع الرئيس ترامب بشأن غزة لم تحسم بعد "لكن نأمل أن تنجح حتى نعيد الأسرى"، موضحا أنه يتفق مع الرئيس الأمريكي على الأمور الجوهرية و"العلاقة بين بلدينا غير مسبوقة".