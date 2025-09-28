انتخاب مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"

وكالات

انتُخبت مصر، عضوا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" عن الفئة الثانية، خلال الانتخابات التي جرت يوم 27 سبتمبر الجاري، في إطار الدورة 42 للجمعية العمومية للمنظمة بمقرها في مدينة مونتريال الكندية.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان، الفوز تتويجا للمكانة التي تحظى بها مصر في مجال الطيران المدني، وتأكيدا للثقة التي توليها المنظمة للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر فى المنظمات الدولية المتخصصة.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن اختيار مصر يجسد ثمرة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدولة المصرية، بما يسهم في تعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية، ويرسخ إسهامها في تطوير المنظومة متعددة الأطراف بما يخدم أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت الخارجية، أن عضوية مصر في مجلس الإيكاو تسهم في دعم سياسات النقل الجوي العالمي بما يعزز أمن وسلامة الطيران المدني، ويدعم حركة التجارة الدولية والسياحة، ويخدم مصالح الدول النامية والتجمعات الإقليمية.