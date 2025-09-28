وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائى مع غينيا

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالسيد موريساندا كوياتيه وزير خارجية جمهورية غينيا، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، إذ أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على الارتقاء بعلاقاتها التاريخية مع غينيا.

وأشاد وزير الخارجية بعُمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن تطلع مصر إلى مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة.

أبرز وزير الخارجية حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطط التنمية في غينيا، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المصرية في السوق الغينية، وتكثيف التبادل التجاري بين البلدين.

أكد الوزير عبد العاطي، استعداد مصر لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إيماناً بدور مصر في دعم جهود التنمية بالقارة.

في سياق متصل، وجّه الوزير عبد العاطي الدعوة إلى نظيره الغيني للمشاركة في الدورة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر عقدها في أكتوبر المقبل بمدينة أسوان.