وزير خارجية سان مارينو يُعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلن وزير خارجية سان مارينو لوكا بيكاري الواقعة بجنوب أوروبا، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، خلال إلقاء كلمة سان مارينو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كان بيكاري قد أعلن خلال مؤتمر حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا في يوليو الماضي، أن برلمان سان مارينو قد اعتمد بالإجماع في 15 مايو، توصية تاريخية تلزم حكومة جمهوريتنا بالاعتراف بدولة فلسطين قبل نهاية هذا العام.

وقال: "هذا ليس مجرد إجراء رمزي، بل هو ثمرة تفكير عميق وموقف مبدئي يستند إلى القيم التي تحدد جمهوريتنا: رفض الحرب، وحق الشعوب في تقرير المصير، وأولوية القانون الدولي".

وبذلك، تنضم سان مارينو إلى فرنسا وبريطانيا وكندا والبرتغال، في الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الحالية لاجتماعات الأمم المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

لكن هذه الخطوة لا ترفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى ما بعد صفة "الدولة المراقب غير العضو"، التي حصلت عليها منذ عام 2012، إذ يتطلب ذلك تصويتاً في مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو).

وأثارت الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، بما فيها المجاعة، موجة غضب واسعة في أوروبا وأماكن أخرى، حيث يطالب المتظاهرون قادتهم السياسيين ببذل المزيد من الجهود لوقف الأزمة.