مسؤول أمريكي لا يوجد شرق أوسط بل قبائل وقرى

كتب : مصراوي

09:42 م 26/09/2025

المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك

وكالات

رغم الحضارات العريقة التي شهدتها دول الشرق الأوسط عبر التاريخ، زعم المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، الذي تأسست دولته عام 1776 حين أعلن "المؤتمر القاري الثاني" استقلال المستعمرات الأمريكية عن بريطانيا، أنه لم يكن هناك وجود لدول في الشرق الأوسط، بل مجرد قبائل وقرى.

وخلال تصريحات صحفية، قال باراك: "لا يوجد شيء اسمه الشرق الأوسط، بل قبائل وقرى، لأن الدول القومية في المنطقة تأسست على يد البريطانيين والفرنسيين من خلال اتفاقية سايكس بيكو عام 1916".

وأضاف: "البريطانيون والفرنسيون قسموا الإمبراطورية العثمانية، ورسموا خطوطًا مستقيمة حولها، وأطلقوا عليها اسم الدول القومية. غير أن الشرق الأوسط لا يعمل بهذه الطريقة، إذ يبدأ بالفرد ثم العائلة، فالقرية فالقبيلة فالمجتمع، ثم الدين، ليتكون أخيرًا مفهوم الدولة".

وعن إمكانية توحيد دول الشرق الأوسط، قال المبعوث الأمريكي إن الاعتقاد بإمكانية توحيد 27 دولة مختلفة في المنطقة، تضم 110 مجموعات مذهبية، ليس سوى وهم.

المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 عدم وجود الشرق أوسط بل قبائل وقرى استقلال المستعمرات الأمريكية

