بوتين: بيلاروس أصبحت شريكا جديا لروسيا في مجال الطاقة النووية

موسكو- (د ب أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بيلاروس أصبحت شريكا فاعلا لروسيا في قطاع الطاقة النووية، حيث يتعاون متخصصون من كلا البلدين لبناء محطات طاقة نووية في دول ثالثة.

وقال بوتين خلال الاجتماع: "بيلاروس أصبحت اليوم شريكا مهما لنا في قطاع الطاقة النووية، حيث تم بناء أول محطة للطاقة النووية فيها. علاوة على ذلك، نشأت صناعة في بيلاروس، ويعمل متخصصوها الآن مع روساتوم على بناء منشآت في دول ثالثة"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لنظيره البيلاروسي على حضوره فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الصناعة النووية الروسية. وأكد بوتين: "في جوهرها، هذه مناسبة مشتركة"، مضيفًا أن هذه الذكرى تخلد ذكرى تأسيس الصناعة النووية في الاتحاد السوفييتي، حيث كانت روسيا وبيلاروس تربطهما روابط مشتركة".

يشار إلى أن روسيا وضعت أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس في عام 2023.

وشاركت الدولتان في تدريبات زاباد 2025 في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري والتي يتم القيام بها كل أربع سنوات.