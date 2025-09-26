إسرائيل تغلق معبر الكرامة بعد فتحه لساعتين ونصف

وكالات

أعلنت الهيئة العامة للحدود والمعابر الفلسطينية، أن إسرائيل أغلقت معبر الكرامة (اللنبي) بعد فتحه لساعتين ونصف، مشيرة إلى استئناف فتحه الأحد القادم.

وقالت الهيئة للجزيرة مباشر، إن 2035 شخصًا غادروا من معبر الكرامة من الجانب الفلسطيني فيما قدم 850 من الجانب الأردني.

وأفادت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال سمحت لـ20 حافلة فقط بالعبور من معبر الكرامة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عطلت عبور الحافلات من معبر الكرامة لأكثر من 4 ساعات.

وذكر المتحدث باسم شرطة المعابر والحدود الفلسطينية، أن هناك أزمة خانقة بمعبر الكرامة/اللنبي بسبب منع الاحتلال دخول المواطنين حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن آلاف المواطنين والمسافرين ينتظرون منذ الصباح فتح المعبر بعد إغلاقه من قِبل الجانب الإسرائيلي.

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإغلاق معبر اللنبي (جسر الملك حسين) مع الأردن حتى إشعار آخر بشكل كامل.

ومعبر الكرامة/اللنبي هو المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.