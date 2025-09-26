خلال 24 ساعة.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أكثر من 140 هدفًا في غزة

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ أكثر من 140 غارة على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، في الوقت الذي تشن فيه القوات البرية هجومًا على مدينة غزة.

وأوضح الجيش، أن الفرق 98 و36 و162 تواصل تدمير مواقع حماس - بما في ذلك الأنفاق - وتحديد مواقع الأسلحة وسط هجوم جديد ضد الحركة، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف أن قوات الفرقة 36، بمساعدة من لواء النيران 282، هاجمت أكثر من 35 "هدفًا إرهابيًا"، من بينها مبانٍ استراتيجية استخدمها عناصر من حركة حماس كمراكز لنشاطاتهم.

وفي شمال قطاع غزة، قال الجيش إن قوات الفرقة 99 قتلت عددًا من العناصر الذين اقتربوا من القوات، وفق زعمه.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن الجيش نفذ غارة استهدفت مقاوم في مدينة غزة كان يحمل عبوة ناسفة بالقرب من القوات المناورة في المنطقة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.