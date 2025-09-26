إعلان

سفير إسرائيل الأممي: اليوم التالي بغزة يُطرح خلال اجتماع ترامب نتنياهو

كتب : مصراوي

11:03 ص 26/09/2025

ترامب ونتنياهو

وكالات

نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن سفير إسرائيل بالأمم المتحدة، داني دانون، أن هناك عمل مكثف في البيت الأبيض بشأن اليوم التالي بغزة.

وقال دانون، إن اليوم التالي بغزة سيُطرح خلال اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: "اليوم التالي سيأتي بعد أن يحرر الأسرى ولا تبقى حماس في الصورة".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أواخر سبتمبر الجاري.

غزة داني دانون قطاع غزة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بنيامين نتنياهو

