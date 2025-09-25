وكالات

استنكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض إيطاليا للمقترح الإسرائيلي بشأن أسطول الصمود العالمي، قائلا: "يثبت أن غايته الحقيقية هي الاستفزاز وخدمة حركة المقاومة الإسلامية حماس".

وقال ساعر، خلال تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، إن إسرائيل لن تسمح بدخول سفن إلى منطقة قتال نشطة ولن تسمح بخرق حصار بحري قانوني.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "إسرائيل لا تزال مستعدة لأي ترتيب بناء لنقل المساعدات إلى غزة بطريقة قانونية وسلمية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال برلمانيون إيطاليون، إن أسطول المساعدات العالمي المتجه إلى قطاع غزة يسعى لكسر أمر غير قانوني فرضه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على سكان القطاع.

وأشار البرلمانيون الإيطاليون، في إحاطة حكومية بشأن استهداف أسطول الصمود العالمي، إلى أنهم يريدون إرسال سفن حماية لا سفن إنقاذ لمرافقة أسطول المساعدات العالمي المتجه إلى غزة، مطالبين الحكومة بالاعتراف الكامل والفوري بدولة فلسطين لأن للفلسطينيين الحق في العيش بسلام مثل الإسرائيليين.

وأكد عضو البرلمان الإيطالي إيلي شلاين، أن غزة كانت وستبقى للفلسطينيين وليست منجم ذهب عقاري يتم تقاسمه مع الأمريكان، داعيا الحكومة إلى الاعتراف الكامل والفوري بدولة فلسطين لأن للفلسطينيين الحق في العيش بسلام مثل الإسرائيليين.