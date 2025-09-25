وكالات

علّق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديميتري ميدفيديف، الخميس، على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي قال فيها إن على المسؤولين في الكرملين العثور على ملاجئ للاحتماء من القنابل إذا لم تنهِ موسكو الحرب.

وقال ميدفيديف في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "قال مدمن المخدرات في كييف (زيلينسكي) إن الكرملين يجب أن يعرف مكان الملجأ حتى يتمكن سكانه من الاختباء عندما يستخدم أسلحة أمريكية بعيدة المدى".

وأضاف: "ما يحتاج الغريب إلى معرفته هو أن روسيا قادرة على استخدام أسلحة لا يستطيع الملجأ الواقي من القنابل الحماية منها. وينبغي للأمريكيين أيضاً أن يأخذوا هذا الأمر في الاعتبار".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، الخميس، إن على المسؤولين في الكرملين معرفة مكان أقرب ملجأ للاحتماء من القنابل، إذا لم تنهِ روسيا الحرب.

وكشف زيلينسكي، خلال مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي، أنه يحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب لضرب أهداف روسية بما في ذلك البنية التحتية للطاقة ومصانع الأسلحة، مؤكدا أنه في حال حصول كييف على أسلحة أمريكية بعيدة المدى فستستخدمها.

وأوضح زيلينسكي، أنه طلب من الرئيس الأمريكي خلال لقائهما يوم الثلاثاء، نظام أسلحة جديد "سيجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس على طاولة المفاوضات"، وفق تعبيره.

وأشار زيلينسكي، إلى أن أوكرانيا لن تقصف المدنيين الروس لأنها "ليست إرهابية"، لكنها ستستهدف مراكز القوة الروسية، بما في ذلك الكرملين نفسه.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "عليهم أن يعرفوا أماكن الملاجئ، سيحتاجونها إذا لم ينهوا الحرب".