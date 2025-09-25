نيجيريا: ما يحدث في غزة سببه سياسة الإفلات من العقاب

وكالات

أكد نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما، الخميس، أن ما يحدث في غزة سببه سياسة الإفلات من العقاب ولابد وقف فوري للحرب.

وأوضح شيتيما، أن العدوان الإسرائيلي على سكان غزة والهجوم غير القانوني على قطر ندبة على جبين المنطقة ويحصل بسبب سياسة الإفلات من العقاب.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على حي النصر غرب مدينة غزة، إذ صعّد الجيش من عملياته الميدانية، حيث قصفت المدفعية أحياء الصبرة والطرج والتفاح والزيتون بعشرات القذائف.

كما فجّر مدرعات مفخخة في حي تل الهوى جنوب المدينة، فيما لا تزال الدبابات متمركزة في محيط مفترق الأسرى والمالية.

أما في شمال غربي المدينة، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة على حي النصر مستخدمة الأحزمة النارية في تدمير المنازل السكنية، بينما تراجعت الآليات الإسرائيلية حتى مفترق الكرامة تحت غطاء من الطائرات الحربية والمسيرات.

وفي رفح جنوب القطاع، استهدف الجيش الإسرائيلي فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية قرب محور عسكري، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

ووسط القطاع، استشهد 20 فلسطينيًا، فيما أدى قصف منزل سكني في بلدة الزوايدة إلى مقتل 3 آخرين، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

في حين، أوضحت مصادر طبية في قطاع غزة، أن نحو 100 فلسطيني استشهدوا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر أمس الأربعاء، نصفهم من مدينة غزة.