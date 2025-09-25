إعلان

ولي عهد الكويت: نسعى للتفاهم والتنسيق المستمر مع العراق لطي صفحات الماضي

03:41 ص 25/09/2025

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

وكالات

قال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المنطقة شهدت تصعيدا خطيرا سبق وأن حذرنا منه.

وأضاف ولي عهد الكويت: "نتضامن مع دولة قطر ضد التصعيد الإسرائيلي الأخير على سيادتها ونؤكد أن أي اعتداء على أي دولة خليجية هو اعتداء على كل دول الخليج".

وتابع: "نسعى للتفاهم والتنسيق المستمر مع العراق الشقيق لطي صفحات الماضي الأليم".

وفيما يخص قطاع غزة، قال ولي العهد الكويتي: "ما يحدث في قطاع غزة من عقاب جماعي للأبرياء الفلسطينيين ما هو إلا تطبيق مرئي للإبادة الجماعية"، داعيا إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري من دون قيد أو شرط.

وأضاف: "نتطلع إلى البناء على الزخم الناتج عن المؤتمر الدولي لحل الدولتين وندعو جميع الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية"، متابعا: "إسرائيل تتحمل المسؤولية عما ارتكبته من انتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين".

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح العراق ولي عهد الكويت قطاع غزة غزة

