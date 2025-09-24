

وكالات

قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المغرب يدعو إلى إيصال المساعدات إلى غزة دون قيد أو شرط.

أضاف أخنوش: "المغرب يدعو إلى اعتماد خطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها القمة العربية الإسلامية".

وشدد على أن المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى إخراج المنطقة من المخاطر التي تنزلق إليها، قائلا: "إن المغرب يؤكد التزامه الثابت بالدفاع عن الأماكن المقدسة وخصوصا المسجد الأقصى".

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء خطابا شديد اللهجة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض فيه التحركات التي اتخذها حلفاؤه الغربيون بالاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا إنه أمر بمثابة مكافأة لمقاتلي حركة حماس.