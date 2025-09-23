إعلان

خامنئي: حزب الله باقٍ وهو ثروة للبنان ولغيره

كتب : مصراوي

08:28 م 23/09/2025

المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي

وكالات

أحيا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، الذكرى الأولى لمقتل الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وأكد خامنئي، على أن نصر الله كان "ثروة عظيمة للعالم الإسلامي وليس للشيعة أو للبنان وحدهم"، مشيرا إلى أنه "رغم رحيل نصر الله فإن الثروة التي أوجدها لا تزال باقية؛ إذ إن حزب الله باقٍ ولا يستهان به وهو ثروة للبنان ولغيره".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصر يوم 27 سبتمبر 2024، إذ ألقت عشرات المقاتلات 83 قنبلة تزن كل واحدة منها طن، على موقع تواجده تحت الأرض.

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حزب الله اللبناني حسن نصر الله

