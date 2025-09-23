بعدما انتقدها.. ترامب يشيد بجهود الأمم المتحدة في السلام

وكالات

بعد دقائق من خطابه الذي هاجم فيه الأمم المتحدة، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش.

وخلال اللقاء، تطرق ترامب إلى الأعطال في جهاز التلقين والسلالم المتحركة داخل مبنى الأمم المتحدة.

وقال ترامب: "أتشرف دائما بالتواجد هنا، فعلنا هذا من قبل، وكان أفضل كثيرا بسبب السلم المتحرك وجهاز التلقين.. إنها أمور تحدث، لكنني أؤكد أنكم عاملتمونا باحترام.. واشنطن تدعم الأمم المتحدة بشكل كامل".

وأضاف ترامب: "أعتقد أن إمكانيات الأمم المتحدة هائلة، إنها هائلة حقا.. يمكنها فعل الكثير، لذلك أدعمها.. قد أختلف معها أحيانا لكنني أدعمها بشدة؛ لأنني أعتقد ان إمكانيات السلام في هذه المنظمة هائلة جدا.. لذا أود أن أشكركم على معاملتكم الكريمة لنا".

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمم المتحدة متسائلا عن جدواها، مدّعيا أنه نجح في إنهاء 7 حروب "لا نهاية لها" بفضل توسطه في الاتفاقيات بينما لم تكن الأمم المتحدة موجودة.

وقال ترامب خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن من المؤسف أنه اضطر إلى القيام بتلك الوساطات بدلا من الأمم المتحدة، مضيفا "في هذه الحالة.. ما هو هدف الأمم المتحدة؟"

وجدد ترامب، التأكيد على أنه جدير بالفوز بجائزة نوبل للسلام، لكنه في الوقت نفسه أوضح أن جائزته الحقيقية ستكون "إنقاذ الأرواح عبر إنهاء الحروب في وقت أقرب".

وقبل أن يفتتح الرئيس الأمريكي كلمته، اكتشف أن جهاز "التلقين" لم يكن يعمل، ليؤكد أنه لا يمانع إلقاء خطابه بدونه. وقال ترامب: "مع ذلك سعيد بوجودي هنا معكم.. بهذه الطريقة تتحدثون من القلب، لا يسعني إلا أن أقول إن من يشغّل جهاز التلقين هذا في ورطة كبيرة".