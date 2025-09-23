إعلان

ترامب: أنهيت 7 حروب بدون الأمم المتحدة.. فما فائدتها؟

كتب : مصراوي

05:48 م 23/09/2025

دونالد ترامب

وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمم المتحدة متسائلا عن جدواها، مدّعيا أنه نجح في إنهاء 7 حروب "لا نهاية لها" بفضل توسطه في الاتفاقيات بينما لم تكن الأمم المتحدة موجودة.

وقال ترامب خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن من المؤسف أنه اضطر إلى القيام بتلك الوساطات بدلا من الأمم المتحدة، مضيفا "في هذه الحالة.. ما هو هدف الأمم المتحدة؟"

وجدد ترامب، التأكيد على أنه جدير بالفوز بجائزة نوبل للسلام، لكنه في الوقت نفسه أوضح أن جائزته الحقيقية ستكون "إنقاذ الأرواح عبر إنهاء الحروب في وقت أقرب".

وقبل أن يفتتح الرئيس الأمريكي كلمته، اكتشف أن جهاز "التلقين" لم يكن يعمل، ليؤكد أنه لا يمانع إلقاء خطابه بدونه. وقال ترامب: "مع ذلك سعيد بوجودي هنا معكم.. بهذه الطريقة تتحدثون من القلب، لا يسعني إلا أن أقول إن من يشغّل جهاز التلقين هذا في ورطة كبيرة".

انهاء الحروب دونالد ترامب الأمم المتحدة مؤتمر نيويورك

